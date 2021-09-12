«الاتحاد للطيران» تطبق تحسينات على خدمة «مُعتمد للسفر»

أبوظبي (الاتحاد)

قامت «الاتحاد للطيران»، بترقية خدمتها المبتكرة «معتمد للسفر» لتوفير خدمة أكثر خصوصية وانسيابية عبر موقعها etihad.com.

ومن شأن هذه الترقية تسريع إجراءات الخدمة وتسهيلها لضيوف الاتحاد والتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل التوجه إلى المطار، وقبل موعد السفر بسبعة أيام، سيستلم الضيوف بريداً إلكترونياً شخصياً لإخطارهم بالمستندات المطلوبة لوجهتهم. ويمكن تحميل هذه المستندات بشكل مباشر على صفحة إدارة الحجوزات على موقع etihad.com قبل 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وتستبدل خاصية الموقع الجديدة نظام رفع الملفات عبر البريد الإلكتروني والذي أطلقته الناقلة في مايو 2021. وسترشد الآلية الجديدة المسافرين على طريقة رفع الملفات المطلوبة بالتحديد للحصول على اعتماد السفر المطلوب للوجهة المسافر المقصودة. وستتم مراجعة المستندات بعد إرفاقها وسيستلم الضيوف رسالة على بريدهم الإلكتروني تؤكد إذا كانوا مستوفين كافة الاشتراطات اللازمة للرحلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المسافرون من التحقق من حالة طلبهم في أي وقت من خلال تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الحجوزات على etihad.com.

وقال جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات: «لاقت خدمة معتمد للسفر من (الاتحاد للطيران) إقبالاً كبيراً، حتى اليوم استخدم الخدمة أكثر من 110 آلاف ضيف وتم تحسين الخدمة بشكل أكبر وأصبحت أكثر انسيابية. وساهمت خدمة معتمد للسفر الوقت في تقليل الوقت اللازم لتخليص إجراءات الصعود للطائرة بشكل كبير وتقديم أكبر قدر من الطمأنينة لضيوفنا من استيفائهم كافة متطلبات السفر المتعلقة بـ(كوفيد-19) قبل التوجه إلى المطار».