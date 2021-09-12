108 % زيادة في التراخيص الاستثمارية بالسعودية

الرياض (الاتحاد)



أعلنت وزارة الاستثمار السعودية تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو إلى 1054 ترخيصاً، بنمو 108% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت حصتها 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%. وكشفت الوزارة عن أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24%، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.