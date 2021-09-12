«أيميا باور» تبدأ التشغيل التجاري لمحطتي طاقة في الأردن

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية عن بدء التشغيل التجاري لمحطتي الطاقة التابعتين لها في كل من مدينتي الطفيلة ومعان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 ميجاواط وبحجم استثمار كلي يصل إلى 188 مليون دولار.

وكانت شركة الحسينية للطاقة أعلنت بدء التشغيل التجاري لمحطة الحسينية للطاقة الشمسية في مدينة معان بقدرة تصل إلى 50 ميجاواط لإمداد نحو 50 ألف أسرة بالطاقة النظيفة، فيما كانت قد أعلنت شركة عبور إنيرجي مطلع الشهر الحالي، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة عبور لطاقة الرياح في مدينة الطفيلة بقدرة تصل إلى 50 ميجاواط لإمداد نحو 40 ألف أسرة أردنية بالطاقة النظيفة.

حسين جاسم النويس

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور: إن المحطتين توفران الطاقة النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في الأردن، مؤكداً أن مشاريع الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً أساسيا ومهماً في دعم طموح المملكة في مجال الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 3 ملايين طن، مما يسهم في تخفيض البصمة البيئة في المملكة الأردنية.

وذكر النويس أن أيميا باور تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التعاقد على تنفيذ مشاريع طاقة نوعية في 15 دولة.

وقال: بعد النجاح في تشغيل مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو لإنتاج 50 ميجاواط في المرحلة الأولى التي ترتفع لتصل إلى 70 ميجاواط في المرحلة الثانية مع نهاية العام والذي يعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في غرب أفريقيا، تقترب الشركة من تحقيق إغلاق مالي تبلغ قيمته مليار دولار، بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في جمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط.

وأضاف النويس أن الشركة تمضي قدماً نحو تحقيق إغلاق مالي لمشاريعها في كل من الجمهورية التونسية لإنتاج 100 ميجاواط وجمهورية كينيا لإنتاج 50 ميجاواط وجمهورية بوركينا فاسو 25 ميجاواط وساحل العاج 30 ميجاواط قبل نهاية العام الحالي، ما يرفع حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها الشركة إلى نحو 1375 ميجاواط.

وقال: إن الشركة تدرس تنفيذ مشاريع جديدة يصل إجمالي حجم إنتاجها إلى نحو 1000 ميجاواط في أسواق جديدة، مما يرفع حجم إنتاج مشاريع الشركة المستقبلي إلى نحو 2375 ميجاواط.

ولفت النويس إلى أن الشركة التي تأسست قبل نحو 5 أعوام تعمل على تطوير وتملك وتشغيل مشاريع الطاقة الحرارية والمتجددة والنظيفة، موضحاً أن أيميا باور تقدم مجموعة واسعة من حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، مؤكداً أن لدى الشركة خططاً واستراتيجيات قوية للدخول في أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا لتكون الشريك الموثوق للحكومات الباحثة عن التنمية والتطوير في بلدانها.

وقال: إن «أيميا باور» تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية، وعلاقات قوية مع المؤسسات المالية الرائدة والشركات المطورة، ولديها شبكة قوية جداً من الشركاء المرموقين في مختلف التخصصات، موضحاً أن مشاريع الشركة جرى تمويلها من المؤسسات المالية المرموقة.