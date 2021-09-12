«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة «تحول تك 2021»

أبوظبي (وام)

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة «تحول تك 2021»، والتي تمنح سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات الريادة في توظيف تقنيات التحول التكنولوجي على مستوى الشرق الأوسط. وفازت الإدارة العامة للجمارك بالجائزة عن فئة «التميز في توظيف تقنيات المستقبل الواعدة لتسهيل حركة البضائع عبر الحدود»، حيث نفذت الإدارة حزمة من مشاريع التحول الذكي، ضمن خطة التحول الاستراتيجي الشاملة، وفرت تقنيات متميزة وذات معايير عالمية ساهمت في تحفيز حركة التجارة عبر حدود إمارة أبوظبي. وتأتي الجائزة تتويجاً للجهود المتواصلة لجمارك أبوظبي، وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل، حيث تقدم الإدارة جميع خدماتها بشكل رقمي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن فوز جمارك أبوظبي بجائزة «تحول تك 2021» يجسد صواب الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة وجهود حكومة أبوظبي الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل لكافة الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في استدامة الخدمات الحكومية الرقمية، ويحقق أعلى مستويات الإنجاز المؤسسي ويوفر الراحة والمرونة للمتعاملين. وأضاف الشامسي أن الجائزة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مختلف قطاعات العمل الجمركي، لا سيما التحول الرقمي والذي يشكل بدوره إضافة نوعية ضمن مسيرة التطوير المستمرة، والتي تعتمد على توظيف الابتكار والإبداع في بيئة العمل. وأسهمت الخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك أبوظبي في التيسير على المتعاملين من المستثمرين والتجار والمخلصين الجمركيين وإنجاز معاملاتهم من أماكنهم، والذي من شأنه توفير الوقت والجهد ويعزز تيسير حركة التجارة. وأطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي العديد من المشاريع والمبادرات الرقمية منها مشروع التفتيش الذكي وتطبيق نظام إلكتروني للمستودعات الجمركية «البوندد» والتخليص المسبق «عن بعد»، ومنصة التدريب الرقمية وغيرها من المشاريع الرقمية.