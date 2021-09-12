وزير خارجية النمسا يشيد بالخبرات الاستثمارية الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي ألكسندر شالينبيرج وزير خارجية النمسا بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الخريطتين الإقليمية والدولية، وبما تمتلكه من قدرات وخبرات استثمارية رائدة لتوفير حاضنات أعمال. وأعرب معاليه - خلال زيارته والوفد الدبلوماسي المرافق لمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - عن ترحيب النمسا بالمستثمرين الإماراتيين، مؤكداً الحرص على توفير كافة سبل الدعم لتسهيل انطلاق أعمالهم واستثماراتهم في بلاده، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وخلال الزيارة، بحث معالي وزير خارجية النمسا مع عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية النمسا، وبما يخدم بيئة الأعمال ومصالح المستثمرين لدى الجانبين.

وأكد عبدالله محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الاقتصادي الأهم للنمسا في المنطقة، وهو ما تترجمه العديد من الاجتماعات التنسيقية رفيعة المستوى التي عقدها الجانبان، بهدف تعزيز الشراكة وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري، استناداً إلى دعم قيادتي البلدين وحجم الفرص التي يتيحها اقتصاد الإمارات والنمسا، إضافة إلى توافقهما على مبادئ الانفتاح الاقتصادي، مما يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي. ونوه بحرص غرفة أبوظبي على توثيق التعاون والشراكات الفاعلة بين الشركات ورواد الأعمال النمساويين ونظرائهم في أبوظبي، بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الإمارة للمستثمرين، خصوصاً في قطاع الصناعة والقطاع الخدمي والسياحة وقطاع الطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الإمارات»، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعيد غمران الرميثي نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وفؤاد فهمي درويش عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومروة المنصوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام «الغرفة».