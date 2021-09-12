«أمانات» تستحوذ على «كامبريدج» بقيمة 46 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أمانات القابضة منصة البنية التحتية، بالتزامن مع استحواذها الكامل على العقارات التابعة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبوظبي «كامبريدج» بتكلفة استثمارية قيمتها 46 مليون درهم. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار عقاري لأمانات في قطاع الرعاية الصحية. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية أمانات الاستثمارية لخلق البنية التحتية، والتي تدعم بدورها ركائز النمو لشركات محفظة أمانات الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان: إن هذه الصفقة تزيد من التنوع في سبل توسع أمانات عبر قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، فيما تهدف منصة البنية التحتية إلى تمكين شركات محفظة أمانات من النمو، بالإضافة إلى توفير استقرار طويل الأجل من ناحية الإيجار. في المقابل، توفر المنصة لأمانات فرصة لإنشاء محفظة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات العقارية ذات العوائد المستقرة والمرنة. يتألف الاستحواذ على العقارات التابعة لكامبريدج من أرض بمساحة 6.000 متر مربع وأبنية بمساحة 6.600 متر مربع تشمل مبنيين بثلاثة طوابق لكل مبنى متضمنين 106 أسر طبية، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بإعادة التأهيل والتي تشمل 14 غرفة لمرضى العيادات الخارجية وثلاث صالات رياضية.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «نعمل على تقييم سلسلة من الفرص الاستثمارية التي تدعم بدورها الاستمرارية في تحقيق عائدات قوية للمساهمين، من خلال الاستثمار في العقارات التابعة للشركات الرائدة في محفظتنا الاستثمارية بهدف تقديم ما يلزم لشركاتنا من عوامل مناسبة للمضي قدماً في عجلة النمو والتطور، سواءً من خلال امتلاك العقارات التابعة للشركة، أو من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة لزيادة وتسهيل عملية التطور».