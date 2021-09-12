«إم دي سي» تعقد شراكة مع «إنوڤا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال (MDC BMS) التابعة لمجموعة مبادلة، وشركة إنوڤا، عن شراكة جديدة بهدف تعزيز مستوى الإبداع والابتكار في حلول إدارة المرافق في إمارة أبوظبي. وتعمل شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال على توفير الدعم لعمليات إدارة الأعمال الرئيسية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم شركة إنوڤا العاملة في قطاع إدارة الطاقة والمرافق في الشرق الأوسط نهجاً ثلاثي المستويات للمعرفة الفنية، وخلق القيمة والاستدامة. وستتيح هذه الشراكة نشر عمليات وخدمات إدارة المرافق الفعالة لمجموعة عملاء إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال. وتم تصميم هذه الحلول والعمليات التقنية بهدف توفير أعلى مستويات القيمة الهامة لجهود تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والعمليات التشغيلية للعملاء. وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال: «تأتي شراكتنا مع إنوڤا في إطار جهودنا الرامية للتعاون مع الشركات المرموقة من الأطراف الخارجية المزودة لخدمات إدارة المرافق التي تلعب دوراً هاماً في توفير أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا. إن هذه الشراكة ستعود بمزايا كبيرة على عملائنا كالجودة العالية والعمر الطويل لمرافقهم التجارية، كما ستمكنهم من تلبية متطلبات الأمان والسلامة وضمان كفاءة أعمالهم وامتثالها مع القوانين والتشريعات». من جانبه، قال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لدى شركة إنوڤا: «باعتبارنا شريك إدارة المرافق لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال، ستقدم إنوڤا المزيد من الحلول الخاصة بإدارة المرافق وأداء الطاقة والتكنولوجيا في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وباعتمادها لأفضل ممارسات كفاءة الطاقة، ستساهم شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال في دعم أجندة الاستدامة الحكومية في دولة الإمارات».