«دبي المالي العالمي» ينظم النسخة الأولى من «أسبوع البلوك تشين»

دبي (الاتحاد)

يعتزم مركز دبي المالي العالمي، تنظيم سلسلة من الفعاليات المخصصة لتقنيات «البلوك تشين». ويعتبر «أسبوع مركز دبي المالي العالمي للبلوك تشين» أول فعالية ضمن سلسلة الأسابيع المصممة وفقاً لمفاهيم متنوعة، وينطلق اعتباراً من أمس وحتى 16 سبتمبر في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، ويجمع تحت سقفه المبتكرين والمستثمرين لإطلاق الجيل الجديد من الشركات الرقمية.

وعبر تنظيم هذا الحدث، يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى حفز وتيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد على التزامه المتواصل باستشراف مستقبل القطاع المالي.

وخلال فعاليات «أسبوع البلوك تشين»، سيناقش نخبة من المتحدثين الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في تقنيات البلوك تشين أكثر القضايا أهمية وأبرز الفرص المتاحة في هذا المضمار. ومن المواضيع التي سيجري نقاشها، الخدمات المصرفية المشفرة، والأصول الرقمية، والعقود الذكية، ولوائح الأصول الرقمية، ومشهد الاستثمار للابتكار.