«الشارقة للبحوث» يتلقى طلبات ترخيص من شركات «فينتيك»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجمّع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، عن تلقيه عدداً كبيراً من طلبات الترخيص من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وتقنيات التشفير على مدار العام الماضي. وبناءً على دراسة طويلة ومُضنية للمئات من هذه الطلبات، تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة عبر منحه ترخيصاً رسمياً لسوق «أوودل OODLE»، من خلال توفيرها لحلول العقود الإلكترونية التي تتسم بالشفافية والموثوقية بتقنيات البلوك تشين.

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «من الواضح بالنسبة إليّ أنّ سوق OODLE الإلكتروني من شأنه الارتقاء بمستوى سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بالاستعانة بتقنيات الجيل القادم التي تعمل على تحسين مستويات الشفافية والموثوقية والسلامة في ظلّ قطاع واجه العديد من التحديات الشاقة، بدايةً من أفريقيا ووصولاً إلى المستخدم النهائي».

وأضاف: إذ تتزايد معدلات الاستفادة الرأسمالية من تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) عاماً بعد آخر، وذلك بغرض حلّ المشكلات العالمية، وتوفير حلول للتحديات الراهنة.