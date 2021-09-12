«سول العقارية» تطلق مشروعاً في قرية جميرا

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة سول العقارية مشروع سول سيرين الذي يضم 275 وحدة في قرية جميرا الدائرية في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سول العقارية أجاي بهاتيا: «تقوم محفظتنا السكنية، التي تضم 2196 وحدة سكنية، على رؤية نحقق من خلالها ما نطمح إليه في تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة، ومشروع سول سيرين الجديد الذي أطلقناه في السوق هو مكمل لرؤيتنا هذه. إن خبرتنا في إطلاق سبعة مشاريع أخرى في قرية جميرا الدائرية مكّنتنا من معرفة ما تتطلّبه المواقع الاستراتيجية والجذابة. سيكون المشروع وجهة الإقامة المثالية للأسر الصغيرة ولروّاد الأعمال».