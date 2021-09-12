وزيرة اقتصاد النمسا: "إكسبو دبي" يمهد الطريق لفتح أسواق جديدة ويعزز التعاون الدولي

قالت مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد النمساوية، إن "إكسبو 2020 دبي" يمهد الطريق لفتح أسواق جديدة ويعزز التعاون الدولي، ويوفر الفرصة لتسليط الضوء على جودة البحث وتطوير الابتكارات النمساوية.

وأوضحت الوزيرة - في تصريح لها بمناسبة قرب موعد افتتاح المعرض - أن مشاركة النمسا تركز على عرض الرؤى والمفاهيم والتقنيات المستقبلية، التي تعزز العيش معًا في عالم متشابك بشكل متزايد. وأكدت أن النمسا تدافع بشركاتها الناشئة ذات التوجه الدولي عن روح الابتكار والمعرفة التقنية، وأن مساهمتها في "إكسبو دبي" تتمثل في عرض حلول ومنتجات مفيدة ذات مغزى. من جانبه أكد هارالد ماهرر، رئيس غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، مساهمة "إكسبو دبي" في تعزيز تواصل النمسا على المستوى الدولي وتطوير اقتصاد التصدير، لافتاً إلى وجود طلب على المنتجات والخدمات، التي تحمل شعار "صُنع في النمسا"، وقال إن التصدير هو مصدر ازدهار النمسا.

ويقدم جناح النمسا المشارك في المعرض مشاريع وابتكارات بمختلف المجالات، شاركت في تصميمها وتطويرها مؤسسات بحثية وشركات تعاونت مع الجامعات والكليات التقنية، ونجحت في تحقيق إنجازات لها تأثير إيجابي على البيئة والمناخ. ومن المقرر أن يعرض جناح النمسا في المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، ابتكارات المدينة الذكية والاقتصاد الدائري والتنقل والتكنولوجيا الرقمية، ثم يركز خلال الفترة التالية من يناير إلى مارس، على الزراعة والتكنولوجيا المائية والبيئة والصحة وعلوم الحياة والأمن الرقمي.