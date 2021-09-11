22 % نمو صادرات أعضاء «غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)

كشفت «غرفة دبي» عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة يناير-أغسطس 2021 بنسبة 21.8% لتبلغ قيمتها 147.3 مليار درهم مقارنة بـ 121 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020. ولفتت «الغرفة» إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال شهر أغسطس 2021 سجلت نمواً بنسبة 43.9% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 21.4 مليار درهم في أغسطس 2021 مقارنة بـ 14.9 مليار درهم في أغسطس 2020، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة في أغسطس الماضي بنسبة 20.8% ليبلغ عددها 58.154 شهادة منشأ مقارنةً بـ 48.129 شهادة في يوليو 2021.

متانة اقتصاد دبي

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام «غرفة دبي» أن هذه الإحصاءات تظهر قوة ومتانة القطاع التجاري في الإمارة، وقدرته العالية على التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء جائحة «كوفيد - 19»، معتبراً أن رؤية القيادة الرشيدة وتوصياتها الحكيمة وتنوع اقتصاد الإمارة شكلت عوامل أساسية في تعافي القطاع واستعادته لدوره الريادي العالمي.

دول التعاون الخليجي

وكشف تقرير «غرفة دبي» عن أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء «الغرفة» إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة يناير- أغسطس 2021 سجلت نمواً بلغ 16.4%، مرتفعة من 68.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020 إلى 79.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.

وارتفعت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 37% لتصل إلى 11.4 مليار درهم، مقارنة بـ 8.3 مليار درهم في يوليو 2021. واستحوذت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على 53% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال أغسطس الماضي، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى ضمن أهم أسواق صادرات الأعضاء في أغسطس باستحواذها على 42% من صادرات الأعضاء في هذا الشهر.

مصر تتصدر عربياً

ولفت تقرير «غرفة دبي» إلى صادرات وإعادة صادرات أعضاء «الغرفة» إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 31.4% لتبلغ قيمتها 44.1 مليار درهم، مقارنةً بـ 33.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020. وخلال شهر أغسطس 2021، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 30.3% لتبلغ قيمتها 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 5.1 مليار درهم في يوليو 2021. وتصدرت مصر قائمة هذه الأسواق، حيث سجلت نمواً بنسبة 27% خلال شهر أغسطس، بقيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 1.9 مليار درهم، مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في يوليو 2021.