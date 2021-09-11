«اقتصادية دبي» تدعم أصحاب المشاريع الناشئة

دبي (الاتحاد)

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع شركة باكمان، المنصة المعتمدة للتجارة الإلكترونية، لدعم حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص أصحاب الأعمال الحرة من محل الإقامة بدبي وأنشطة الأعمال الإلكترونية التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وتمكينهم من دخول عالم التجارة الإلكترونية بأقل التكاليف وأسرع وقت.

وبموجب التعاون بين الطرفين، سيتمكن حاملو رخصة تاجر من بدء مشاريعهم الإلكترونية خلال يوم واحد، إذ تقدم المنصة موقع إلكتروني مع خدمة الدفع أونلاين وخدمة التوصيل المحلية والدولية، إلى جانب إدارة العملاء وعمليات التوصيل بشكل كامل، الأمر الذي سيعزز من مشاريعهم الوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الشراء الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نسعى من خلال ‹رخصة تاجر› إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة مزاولة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي. وتؤكد شراكتنا مع شركة ‹باكمان› التزامنا بدعم المشاريع الناشئة من حاملي رخصة التاجر ومساعدتهم على بيع وتسويق منتجاتهم إلكترونياً وذلك تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإيماناً بدور هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأكد الشاعر على استمرارية اقتصادية دبي في توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص وتوفير التسهيلات لهم، والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمياً للابتكار والمشاريع الإبداعية. تأسست شركة «باكمان» في نهاية عام 2019 بدبي، وخلال فترة محدودة، تجاوزت مبيعات التجار المشتركين حاجز المليون درهم شهرياً. وتعتبر شركة «باكمان» التي أطلقها رائد الأعمال عبدالعزيز الملحم، منصة إلكترونية متخصصة بتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال، حيث تتيح نماذج جاهزة للانطلاق بخدمات البيع والدفع والتوصيل أونلاين خلال يوم واحد من طلب الخدمة.

والجدير بالذكر أن منصة باكمان تدعم أصحاب مشاريع رواد الأعمال عبر نشر المحتوى الخاص بهم على صفحتها في إنستجرام «packman.app»، مما يحقق لهم مزيد من الانتشار والشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي ويجذب المزيد من العملاء الجدد الذين سيتعرفون على المنتجات والخدمات التي يقدمها رواد الأعمال.