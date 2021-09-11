«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع سفارة كازاخستان

أبوظبي (وام)

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، في مقر الغرفة، مجالات تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في إمارة أبوظبي وجمهورية كازاخستان، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة. ‎‎وأكد عبدالله محمد المزروعي الروابط الاقتصادية بين ‎كازاخستان وأبوظبي تحديداً، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة اقتصادية جاذبة للشركات الكازخستانية الراغبة بتوسيع تواجدها في أسواق أبوظبي.

وأضاف أن هناك مجالات واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجال الاستثمار وعقد الشراكات في قطاعات حيوية ومجدية. ‎ولفت المزروعي إلى سعي غرفة أبوظبي في سبيل الترويج التجاري والاستثماري للإمارة، وأيضاً للتعريف بالفرص الاستثمارية المثمرة في كازاخستان والمتاحة أمام أعضاء الغرفة، مؤكداً استعداد غرفة أبوظبي لتوفير الخدمات التي ترتقي بمستويات التعاون في مجال التجارة غير النفطية، وذلك انسجاماً مع توجّه دولة الإمارات نحو تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل.