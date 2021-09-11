تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «دبلوم الخبير العقاري» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «دبلوم الخبير العقاري»، الذي ترعاه الدائرة، ويشرف على تدريسه وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

وحضر الحفل عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري.

ويتكون البرنامج من 48 ساعة تدريبية موزعة على 16 يوماً، ويتضمن أربعة مساقات تدرس باللغة العربية وهي: الاقتصاد العقاري وتحليل الأسواق العقارية، واستراتيجيات التفاوض وخدمة العملاء في القطاع العقاري، والإدارة المالية والضرائب العقارية، والهندسة العقارية وتشريعاتها القانونية. وشارك في البرنامج في دفعته الأولى 24 مشاركاً، حيث تم التدريب عن بُعد عبر منصة البلاكبورد، بمشاركة مجموعة من المدربين والخبراء المؤهلين في الجامعة.

وأعرب عبدالعزيز أحمد الشامسي، ضمن كلمته في حفل التخريج، عن سعادته البالغة بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج. وقال: «إن الدائرة تسعى دائماً لدعم القطاع العقاري في الإمارة بشتى السبل، باعتباره قطاعاً محورياً لتقدم وازدهار الإمارة، وفي هذا السياق ابتكرت الدائرة هذا البرنامج لتقديم أفضل المهارات التدريبية للعاملين في القطاع، وإطلاع المشاركين في البرنامج على أحدث التشريعات القانونية المنظمة للسوق العقاري في الإمارة، ومشاركتهم بأفضل التجارب والممارسات في القطاع العقاري بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة لأداء عملهم، وإدارة استثماراتهم الحالية والمستقبلية في القطاع بأفضل طريقة ممكنة، وتطوير مهاراتهم لضمان أداء العمل وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

من جانبه، أشاد الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجهود المنتسبين للبرنامج، والذي تناول العديد من القضايا التي تهم العاملين في المجال العقاري ويعمل على تطوير مهاراتهم في هذا المجال، ويعد الدبلوم من البرامج المتقدمة في المجال العقاري. من جهته، قال المستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري: «إن البرنامج يستهدف كافة المتعاملين من ذوي الخبرة في مجال العقارات والمؤهلين لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، والبرنامج مفتوح أيضاً لكل من يجد في نفسه الكفاءة للعمل في هذا المجال، حيث كان هدفنا من وراء ابتكار هذا البرنامج التدريبي والتعليمي المهم هو توفير قاعدة معرفية وعلمية شاملة للمشاركين فيه».