«أسبوع الشارقة في روسيا» يواصل أعماله

موسكو (الاتحاد)



تتواصل أعمال أسبوع إمارة الشارقة في روسيا، الذي يقام بمناسبة البعثة التجارية لإمارة الشارقة إلى جمهورية روسيا الاتحادية التي تترأسها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات لمدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ، حيث عَقدت البعثة مؤخراً ملتقى الأعمال الشارقة - روسيا تحت عنوان «فرص التعاون مع الشركات الصناعية في الشارقة»؛ بهدف تعزيز أطر التعاون بين الشركات الروسية المصدرة مع نظرائهم من إمارة الشارقة.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة موسكو، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وسيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، سورين أوغانيسوفيتش فاردانيان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو لشؤون العلاقات الدولية، وأحمد سعيد الكتبي سكرتير أول رئيس الإدارة الاقتصادية والتجارية في سفارة الدولة لدى روسيا، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وجاسم المطوع مستشار العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة، ولمياء عبد الرحمن الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية، وسلطان عبدالله آل علي تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب حضور عددٍ من المسؤولين في الغرف التجارية والهيئات الرسمية الاقتصادية، وممثلين عن كبرى الشركات الروسية ورجال الأعمال الإماراتيين المشاركين في البعثة.

وفي افتتاح أعمال الملتقى، أكد سيرغي غوركوف، أهمية هذه البعثة التي تقودها غرفة الشارقة والتي من شأنها تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين روسيا والإمارات، وتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي وصل إلى نحو مليارين ونصف المليار دولار في نهاية عام 2020.