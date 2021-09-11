الجنيبي عضو «تنفيذي الشباب العربي للتنمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة - جامعة الدول العربية- عن تعيين الإماراتي أحمد بن سليم الجنيبي عضواً للمكتب التنفيذي وممثلاً لدولة الإمارات في المجلس، خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة. وقام المجلس بتكريم الجنيبي بجائزة رواد العمل العربي خلال احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب، تحت رعاية وحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري التي نظمها مؤخراً مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ورعاية جامعة الدول العربية تحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي».

وقال الجنيبي في بيان، إن الشباب الإماراتي يلقى الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة للدولة.