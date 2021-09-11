«تسلا» ترفع سعر سيارتها «واي بيرفورمانس» في الصين

شنغهاي (د ب أ)

أعلنت شركة تسلا، أمس، أنها سوف تزيد سعر سيارتها موديل «واي بيرفورمانس» في الصين بواقع عشرة آلاف يوان (1552 دولاراً)، بأثر فوري، مضيفة أن سعرها الجديد سوف يصبح 387900 يوان. وأشارت الشركة التي يملكها إيلون ماسك إلى انتعاش في الشحنات الصينية المحلية في أغسطس، وهذا مؤشر جيد بعد أشهر قليلة مضطربة للشركة في أحد أكثر أسواقها الرئيسية التي جاءت فيما واجهت البلاد تراجعاً كلياً في مبيعات السيارات، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. شحنت الشركة 12 ألفاً و885 وحدة، زيادة بنسبة 50% تقريباً عن يوليو، عندما تراجعت الشحنات بنسبة 69%.

ارتفعت الصادرات من مصنع شنغهاي الخاص بالشركة إلى 31 ألفاً و379 سيارة، وأغلبها متجه لأوروبا، بحسب ما أظهرته بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية يوم الأربعاء الماضي.