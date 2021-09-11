«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقعان اتفاقية تمويل بـ917 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد) وقعت شركة بيرل بتروليوم، التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز الإماراتية، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار (917 مليون درهم) مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق.

ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية هي ذراع تمويل التنمية التابعة للحكومة الأميركية، ويسهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50% ليصل إلى 690 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 630 مليون دولار، وتم تمويل المبلغ المتبقي واللازم لإتمام المشروع من خلال تسهيل ائتماني من أحد البنوك المحلية، ومن خلال تمويل مقدم من قبل مقاول الأعمال الهندسية والإنشائية والتزويد.



المرحلة الأولى

ويُعد مشروع «خورمور 250» هو المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في خورمور، ويتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز، ويهدف إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعبة في اليوم. وقد استؤنفت الأعمال الإنشائية في المشروع في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد توقف الأعمال بسبب جائحة «كورونا»، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج في شهر أبريل من عام 2023.

ويتجاوز إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم في مرافق خورمور حتى الآن 2.1 مليار دولار، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 341 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، وأدى الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير كبير في تكلفة الوقود وفوائد اقتصادية جمة لإقليم كردستان والعراق ككل.

ومن خلال الغاز المنتج من المشروع، تم تجنب أكثر من 42 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نتيجة لاستبدال الوقود السائل (الديزل) بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء المحلي في إقليم كردستان العراق. وكذلك دعم التحول لاستخدام مصادر طاقة أفضل للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

شهدت محطة خورمور لمعالجة الغاز بين عامي 2018 و2021، زيادة في الإنتاج بنسبة 45% نتيجة لزيادة كفاءة المحطة، ما رفع إجمالي الإنتاج ليصل إلى 106 آلاف برميل نفط مكافئ يوميا، ويُعد المشروع أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص في العراق.



تطوير موارد الغاز

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز: «تؤكد اتفاقية التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية أهمية تطوير موارد الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم منذ بداية جائحة (كورونا)، فقد حافظنا على استمرارية عملياتنا وتمكنا من زيادة الإنتاج. ويعتبر الاتفاق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية دليلاً على متانة سجلنا الحافل بالنجاح ويسلط الضوء على إمكانات هذه الموارد والمستقبل المشرق لإقليم كردستان العراق».



الطاقة النظيفة

من جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «نفخر مع شركائنا في شركة بيرل بتروليوم، ببناء قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق، وتقديم إمدادات من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. وتؤكد هذه الاتفاقية على ثقتنا المستمرة في المنطقة وآفاقها على المدى الطويل».

وقال ديف جاغاديشان، الرئيس التنفيذي بالوكالة لدى مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC): «إن استثمار المؤسسة في مشروع توسعة خورمور سيمكن بشكل كبير سكان إقليم كردستان العراق من الحصول على الطاقة بشكل مستدام. ويمثل هذا المشروع التنموي استمرارية لاستثمارات الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق».