تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا

لندن (أ ف ب)

تباطأ النمو في بريطانيا بشكل حاد في يوليو، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.1% بشكل أبطأ بكثير، مقارنة بالأشهر السابقة، بسبب موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 الناجمة عن تفشي المتحوّرة دلتا.

بعد تسجيل نمو بنسبة 1% في يونيو، توقع المحللون تباطؤاً، كان أكثر وضوحاً مما كان متوقعاً.

واعتبر بول داليس من معهد «كابيتال إيكونوميكس» أنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وتفاقم نقص المنتجات واليد العاملة، فإن الانتعاش الاقتصادي متوقف».

وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات مطلع يوليو نسبه كثيرون إلى بطولة كأس أوروبا الأخيرة، ورفعت حكومة بوريس جونسون منتصف يوليو بشكل شبه كامل التدابير التي كانت لا تزال مفروضة، على غرار وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي، والقيود على أعداد الحضور في قاعات العروض.

ووجد ملايين البريطانيين أنفسهم خلال الصيف مرغمين على الخضوع لحجر صحي بسبب إصابتهم بالمرض أو اختلاطهم بمصاب، ما أدى إلى اضطرابات في وسائل النقل وقطاع المطاعم والفنادق، وتوزيع البضائع على المتاجر وحتى في محطات المحروقات.

وكان النمو مدفوعاً بارتفاع الإنتاج بنسبة 1.2% في يوليو لكنه تأثر بأرقام قطاع البناء التي سجّلت تراجعاً للشهر الرابع على التوالي (-1.6%)، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات.