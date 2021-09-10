«الاتحاد للطيران» تتوقع طفرة في الطلب

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقعت «الاتحاد للطيران» طفرة في الطلب على السفر والحجوزات، خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد الدول والوجهات في القائمة الخضراء الخاصة بأبوظبي وفتح السفر للمطعمين من كافة أنحاء العالم دون الحاجة إلى خضوعهم لفترة حجر صحي، بحسب فاطمة المهيري، نائب رئيس المبيعات في دولة الإمارات لدى الاتحاد للطيران.

وقالت المهيري لـ«الاتحاد»: «من المتوقع أن تزيد حركة الطلب على السفر أيضاً وذلك تزامناً مع استعداد إمارة أبوظبي لتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى على مدار الأشهر المقبلة مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، فضلاً عن استعداد دولة الإمارات لاستقبال الزوار والسائحين في معرض إكسبو 2020».

وستستأنف الناقلة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية، ابتداءً من السبت الموافق 11 سبتمبر. وستربط رحلات الركاب المجدولة بين أبوظبي بوجهات الناقلة في الدمام وجدة والرياض.

وبإمكان الواصلين من السعودية إلى الإمارة السفر دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند الوصول، حيث تدرج السعودية ضمن القائمة الخضراء لأبوظبي، وفقاً للمهيري.

فاطمة المهيري

وأكدت المهيري: «تتبنى مجموعة الاتحاد للطيران استراتيجية مرنة تتيح لها تهيئة القدرة الاستيعابية والأسطول وعمليات الشحن في مختلف الوجهات، والتكيّف مع مختلف الظروف والأوضاع».

وأضافت: «كما تحرص المجموعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية في مختلف مراحل رحلة الطيران وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الضيوف الكرام، حيث منذ بداية الجائحة، بادرت الاتحاد إلى إطلاق عدد من المبادرات مثل «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» و«معتمد للسفر»، فضلاً عن الكثير من البرامج والأنشطة الأخرى».

وتخدم الاتحاد في الوقت الحالي 65 وجهة عالمية، عبر أسطول طائرات هو الأكثر حداثة والأكثر استدامة حول العالم.

وقالت المهيري: «نتطلع للترحيب بضيوفنا على متن الاتحاد للطيران لزيارة أبوظبي، والاستمتاع بما تقدّمه هذه الوجهة العالمية من مزايا وفعاليات وأنشطة مختلفة وما تحتضنه من طبيعة ساحرة نفخر كونها بيتنا الأول».