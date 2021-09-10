«كرونكست» تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام

باريس (د ب أ)

تعتزم شركة كرونكست إيه جي للساعات الفاخرة طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السويسرية، في ظل زيادة الطلب على منتجاتها التي تعرضها للبيع عبر الإنترنت من جانب أجيال الشباب. وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم جمع نحو 250 مليون فرانك (273 مليون دولار) من طرح أسهمها للاكتتاب، كما يعتزم حملة الأسهم أيضا طرح عدد غير محدد من الأسهم للبيع.

وتأسست كرونكست في عام 2013، وتعتبر بمثابة سوق لبيع الساعات الفاخرة سواء الجديدة أو المستعملة، عادة من خلال موزعين غير البائع والمشتري.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عائدات الطرح الأولي للاكتتاب العام سوف توجه للاستثمارات التكنولوجية بغرض تنمية معروضات الشركة والتوسع في أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة واسيا.

وجدير بالذكر أن كرونكست تركز أنشطتها بشكل أساسي على ألمانيا والنمسا وسويسرا.

ونقلت بلومبرج عن فيليب مان، أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، قوله في مقابلة صحفية إن مبيعات كرونكست بلغت 101 مليون يورو العام الماضي، كما أنها سجلت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 104 بالمئة منذ العام الأول لتشغيلها، وبنسبة 47 بالمئة منذ العام الماضي.