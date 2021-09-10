اليوان وعملات المخاطرة تحد من مكاسب الدولار

لندن (رويترز)

انخفض الدولار أمس مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو بعد صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وشي أجريا «مناقشة استراتيجية واسعة» شملت المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم. وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين، إن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.

وزاد اليوان 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد تلك الأنباء، مبتعداً عن مستوى 6.50 يوان للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر. وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة.

كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5 بالمئة إلى 0.7141 دولار. تميل كلتا العملتين إلى الاستفادة عندما تكون معنويات المخاطرة إيجابية.

وهبط الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 109.97 ين، بينما لا يزال يتحرك في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 92.421، غير أنه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي 0.35 بالمئة. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1838 دولار أمس، وفي طريقه لانخفاض 0.35 بالمئة خلال الأسبوع.