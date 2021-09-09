الذهب يتراجع مع صعود الدولار

لندن (رويترز)

تراجع الذهب، أمس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة، بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1788.11 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1789.70 دولار للأوقية، بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.

وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الدعم السخي في الأعوام القادمة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.88 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2256.69 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً عند 971.49 دولار للأوقية وسجل في أحدث تداول له انخفاضاً بنسبة 0.5 بالمئة عند 975.17 دولار للأوقية.