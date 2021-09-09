النفط يصعد بدعم من انخفاض الإنتاج الأميركي

سنغافورة (رويترز)

صعدت أمس أسعار النفط لثاني جلسة، معوضاً خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ تلقت السوق دعماً من انخفاض الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا.

وبحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش، زاد خام برنت 26 سنتاً أو 0.36 بالمئة إلى 72.86 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً أو 0.17 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وظل نحو 77 بالمئة من إنتاج الخليج الأميركي متوقفاً يوم الثلاثاء، أي ما يعادل نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وفقدت السوق نحو 17.5 مليون برميل نفط حتى الآن.

وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الخام الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأميركي 200 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.8 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن الإعصار أيدا سيكون سبباً في انخفاض أكبر من توقعات سابقة بتراجع الإنتاج 160 ألف برميل يومياً.

وتلقت الأسعار دعماً أيضاً الأربعاء، بعدما أوقف محتجون صادرات النفط من ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين وفقاً لما قاله مهندسان في الميناءين، بيد أن مهندسين آخرين قالوا إن الإنتاج في الحقول التي تمد المرفأين لم يتأثر.