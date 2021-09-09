173 مليون درهم إيرادات مقدرة لقمر «الثريا 4» سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، إن الشراكة مع «سبيس إكس» العالمية واختيار صاروخها «فالكون 9» لإطلاق قمر «الثريا 4»، حدث يؤكد أننا نسير على ما هو مخطط له في إطلاق قمر الثريا الرابع في موعده، وذلك في الربع الأخير من عام 2023، على أن يتم تشغيله خلال عام 2024.

وأكد الهاشمي في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك الخطوة في الشراكة مع شركة «سبيس أكس» المعروفة بخبرتها في هذا المجال، هي ضمان لنا ولشركائنا في تحقيق الاستدامة والاستمرارية في إيرادات قمر الثريا الرابع المقدر أن تبلغ أكثر من 172.6 مليون درهم (47 مليون دولار) سنوياً لمدة الـ 15 سنة المقبلة، إلى جانب مساهمة هذه الشراكة في تقليل نسبة المخاطر التشغيلية.

علي الهاشمي

جاء ذلك بعد أن أعلنت «الياه سات»، اختيارها صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» لإطلاق قمرها الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS»، القمر الصناعي المتطور والذي يوظف أحدث تقنيات نظم الاتصالات الفضائية لتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، إن قمر الثريا الرابع سيقدم نقلة نوعية للحلول الرقمية، وسيضيف خدمات لم تكن موجودة من قبل لتنافس شركات عالمية وكبرى في هذا المجال من خلال خدمات تجارية وحكومية وحلول رقمية جديدة ذات تقنيات وسرعات عالية جداً، حيث كانت الخدمات التي تقدمها أقمار الثريا السابقة هي عبارة عن حلول صوتية فقط لتصبح الآن مع القمر الجديد حلول بيانات رقمية بقدرات عالية تؤهلها لمنافسة شركات عالمية رائدة في توفير الحلول الرقمية عبر الأقمار الصناعية».

وأضاف أن قمر الثريا الرابع سيخدم الكثير من الدول في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في مناطق لم تُغطّ من قبل، حيث يمتاز القمر الرابع بمرونة عالية تلبي جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن عملية التصنيع تسير بحسب الخطة الموضوعة، حيث وصلنا حالياً إلى مراحل متقدمة في التصميم وتصنيع مكونات القمر وتجربتها، حيث إن تصميم وتصنيع مكونات القمر تتم بشكل متوازٍ.

وأكد الهاشمي: «لدينا فريق من المواطنين مكون من 6 مواطنين مشرفين على مشروع قمر الثريا الرابع، حيث إنه أول قمر صناعي يتم تصنيعه تحت قيادة إماراتية، الأمر الذي يؤكد أهمية الكوادر الوطنية في شركة الياه سات ودورها في النهوض بالخدمات المقدمة عبر الأقمار الصناعية».

وشدد الهاشمي على دور قمر «الثريا الرابع» في تعزيز خدمات شركة «الياه سات» بشكل عام مع القدرات التي سيضيفها القمر الجديد، حيث سيرفع من عدد الدول التي ستغطيها «الياه سات» في العالم إلى أكثر من 150 دولة في 5 قارات لتقدم «الياه سات» حلولاً آمنة وبنية تحتية واتصالات ثابتة ومتحركة في جميع المجالات».

وأشار: «يستفيد من خدماتنا اليوم أكثر من 100 مزود خدمة في مختلف قارات العالم».

وأكد: «نهدف في شركة (الياه سات) إلى زيادة الإيرادات وتحقيق النمو المستدام وزيادة حصتنا السوقية في العالم والتركيز على تطوير خدماتنا وحلولنا الرقمية وعقد الشراكات التي تعزز من عملياتنا».