«ويز إير أبوظبي» تُطلق أولى رحلاتها إلى البحرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» إطلاق أولى رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي في المنامة، لتكون البحرين الوجهة الأولى في دول الخليج وبداية لافتتاح وجهات خليجية أخرى، في وقت تعتزم فيه مضاعفة عدد وجهاتها لتصل إلى 20 وجهة بنهاية العام الجاري، وإضافة طائرتين جديدتين إلى أسطولها.

وتأتي الرحلة الأولى إلى البحرين، بعد إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي مؤخراً رفع شرط الحجر الصحي الإلزامي عن جميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم والذين حصلوا على أحد اللقاحات المعتمدة لمرض «كوفيد - 19». ويشير هذا الإعلان، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 5 سبتمبر 2021 وسط ترحيب كبير، إلى التوقعات الإيجابية حول مستقبل قطاع السفر والسياحة في أبوظبي.

وأعلنت «ويز إير أبوظبي»، منذ انطلاقها في بداية العام، مجموعة واسعة من مسارات الرحلات التي تربط العاصمة الإماراتية بعددٍ كبيرٍ من الوجهات العالمية، بما فيها أثينا والإسكندرية والبحرين وبلغراد وأوديسا وساراييفو وتيرانا وعدد من المدن الأخرى.

وسيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار البحرين الدولي، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يجسد إنجاز اليوم خطوةً كبيرةً في إطار عمليّة تحويل مطار أبوظبي الدولي إلى مركز عالمي للنقل الجوي، ونهنئ الزملاء والشركاء في (ويز إير أبوظبي) على تسيير رحلتهم الأولى إلى مملكة البحرين، حيث سيوفر هذا المسار لعملائنا وجهات سفر جديدة وممتعةً؛ بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها جميع أعضاء فريقنا، وتطبيق برنامجنا الشامل للصحة والسلامة في جميع مطارات أبوظبي».

وقال كيس فان شيك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، في تصريحات صحفية أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تدشين أولى الرحلات إلى البحرين: «مع إطلاقنا اليوم أولى رحلاتنا ووجهاتنا في مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى البحرين، فإننا نسعى للتوسع في منطقة الخليج وافتتاح وجهات أخرى».

وأضاف: «نعتزم افتتاح رحلاتنا إلى عُمان مطلع أكتوبر المقبل، على أن يليها وجهات أخرى هامة على خريطتنا (الخليجية) مثل الكويت، حيث يعتمد ذلك على التخفيف من قيود السفر بشكل عام».

وأكد شيك: «يُعتبر إطلاق أول رحلة إلى البحرين إنجازاً مهماً بالنسبة لنا في (ويز إير أبوظبي)، ويسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة مع شركائنا، شركة أبوظبي للمطارات وشركة مطار البحرين، حيث يوفّر إضافة رحلة أبوظبي - المنامة خيار سفر منخفض التكلفة لمحبي رحلات الطيران عبر واحد من أكثر المسارات طلباً في منطقة الخليج».

وأضاف «تُمثّل الوجهة الجديدة أول رحلة تتم إضافتها إلى قائمة رحلاتنا الجوية منذ تحديث هذا الأسبوع حول توجيهات السفر المتعلقة بالمسافرين الحاصلين على لقاح كوفيد-19، ونحن متحمّسون لهذا الإنجاز». وشدد شيك على أنه مع إلغاء الحجر للسياح المطعمين القادمين إلى أبوظبي يعد أمراً في غاية الأهمية ليرفع من توقعاتنا لنمو الطلب بشكل ملحوظ للربع الأخير من العام الجاري حيث نخطط لإضافة طائرتين جديدتين لأسطولنا من أبوظبي قبل نهاية العام الجاري ليصبح إجمالي أسطولنا بنهاية العام 4 طائرات.

وأشار إلى أن الإمارات وجهة ترفيهية مفضلة للأوروبيين في الشتاء من خلال اعتدال الطقس وتوافر الأمان، وارتفع مستويات التطعيم بشكل كبير، ما يدعم توقعاتنا بنمو الطلب من السياح الأوروبيين ومن أسواق جديدة، إلى جانب توقعاتنا بجذب السياح لزيارة (إكسبو دبي) الحدث العالمي الضخم.

ولفت إلى أنه مع الوقت ستصبح الإجراءات في المطارات والمتطلبات معروفة ومستقرة ما يسهل السفر، وبالتالي يشجع المسافرين على السفر.

وقال شيك: «إن عدد وجهات الشركة في أكتوبر سيصل إلى 10 وجهات، مع توقعاتنا بمضاعفة العدد نهاية العام الجاري ليصل إلى نحو 20 وجهة».

وبين أن أسطول الشركة من طراز «إيرباص 321» يتميز بزيادة في فعالية استهلاك الوقود بنسبة 15% عن الجيل الحالي من الطائرات، حيث ندعم بذلك بأجندة أبوظبي المتعلقة بالبيئة والاستدامة.

وأشار: «نحن نسيّر رحلاتنا بمعدل 5 ساعات كأقصى حد للرحلة، فبذلك نبقي على أسعارنا التنافسية، وفي الوقت نفسه، نسهم في نمو قطاع الطيران في أبوظبي».

وقال محمد يوسف بن فلاح، المدير التنفيذي لشركة مطار البحرين: «نرحب بطيران (ويز إير أبوظبي) في مطار البحرين الدولي، حيث سيشكل هذا المسار خياراً جديداً أمام المسافرين، كما يؤكد التزام شركة مطار البحرين بتعزيز الروابط العالمية لمطار، التي تهدف بدورها إلى تعزيز الاقتصاد وقطاعات السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً خلال مرحلة التعافي وعودة معدلات السفر إلى طبيعتها في إطار تخفيف قيود السفر على مستوى المنطقة والعالم».