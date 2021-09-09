7.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1482 مبايعة بقيمة 3.21 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 486.58 مليون درهم و1371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.73 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.