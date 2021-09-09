«اقتصاد دبي» يرسخ تعافيه بمؤشرات أداء قوية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصل اقتصاد دبي تسجيل مؤشرات أداء قوية مع تسارع وتيرة النمو في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً مع استمرار الانتعاش في ظروف الأعمال خلال الربع الثالث من العام، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدبي.

وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر أغسطس، والصادر عن مجموعة «أي إتش إس ماركيت»، زيادة قوية في مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2019، مشيرة إلى أن اقتصاد دبي يرسخ تعافيه جائحة «كوفيد - 19»، خاصة أن تخفيف إجراءات السفر أدى إلى ارتفاع أعداد السياح وزيادة طلب المستهلكين، واستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل، والذي تأمل الشركات أن يدفع الإنفاق والنمو إلى أعلى.

يقيس مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد بدبي، من خلال مراقبة التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، كما تشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ثاني أسرع انتعاش

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي من 53.2 نقطة في شهر يوليو إلى 53.3 نقطة في شهر أغسطس، مما يشير إلى تحسن قوي جديد في ظروف التشغيل في القطاع غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، لم يسجل المؤشر قراءة أعلى من هذه إلا مرة واحدة فقط في الأشهر الـ 21 الماضية، في شهر أبريل 2021.

وبحسب التقرير، جاء المؤشر مدفوعاً بارتفاع أسرع بكثير في مستويات الإنتاج في بداية الربع الثالث، مشيراً إلى أنه بعد هبوطه في كل من الشهرين السابقين، تسارع معدل نمو النشاط التجاري إلى أقوى مستوى مكرر في عام.

وقفز أحد المكونات الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر الإنتاج، إلى أعلى قراءة له منذ شهر سبتمبر 2019 في فترة الدراسة الأخيرة، للإشارة إلى توسع حاد في الإنتاج غير المنتج للنفط. وفي الحالات التي شهدت زيادة في النشاط، ربطت غالبية الشركات ذلك بتحسن أحجام الأعمال الجديدة مع تعافي الاقتصاد من الوباء. ومع ذلك، تراجعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف منذ بداية الربع الثالث.

وقال قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة :IHS Markit سجل الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً إجمالياً قوياً آخر في شهر أغسطس، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في مستويات الإنتاج والذي كان الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019، مما يشير هذا إلى أن الاقتصاد يعزز تعافيه من الوباء، خاصة أن تخفيف إجراءات السفر أدى إلى ارتفاع أعداد السياح وزيادة طلب المستهلكين.

وأضاف، أن دبي دبي أيضاً من معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل، والذي تأمل الشركات أن يدفع الإنفاق والنمو إلى أعلى. ومع وضع ذلك في الاعتبار، زادت الشركات أعداد موظفيها في شهر أغسطس، مما أدى إلى أكبر ارتفاع في التوظيف منذ أواخر عام 2019