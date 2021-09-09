«طيران الإمارات» تطلق عروضاً جذابة لزيارة دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت «طيران الإمارات»، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ «إكسبو 2020 دبي»، أحدث مبادرتها في إطار حملة عالمية لترويج دبي كوجهة سياحية تلبي متطلبات الزوار على اختلاف مشاربهم في فصل الشتاء.

وسوف تتيح صفقة الحجز المبكر «إيرلي بيرد إكسبو 2020 دبي»، التي أطلقتها «طيران الإمارات» هذا الأسبوع عبر أسواقها العالمية، للعملاء توفير ما يصل إلى 20% على أسعار تذاكر السفر إلى دبي عندما يحجزون رحلاتهم مبكراً.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «توفر دبي حقاً ما يناسب الجميع، وعندما تستضيف مدينتنا إكسبو 2020 هذا الشتاء، ستزداد الإثارة وعناصر الجذب أمام الزوار، بما في ذلك معايشة العديد من التجارب الفريدة التي تحدث مرة واحدة في العمر».

وأضاف: «نواصل إطلاق سلسلة من المبادرات لاستقطاب مزيد من المسافرين إلى دبي. ففي الشهر الماضي، أعلنا عن منح بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى «إكسبو» لكل قادم إلى دبي على رحلات «طيران الإمارات» خلال انعقاد المعرض. وقدمنا أيضاً عرض ميل لكل دقيقة لأعضاء سكاي واردز. واليوم، نطلق خصماً على الحجوزات المبكرة على الرحلات إلى دبي في جميع أسواقنا. ونخطط في الأسابيع المقبلة لطرح عروض مخصصة للعائلات، وإصدار خاص بـ«إكسبو» من منتجنا الشهير ماي إيميريتس باس My Emirates Pass احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك مزيد من العروض الأخرى في المستقبل القريب».

من جهة أخرى، أعلنت «طيران الإمارات» عن استئناف خدماتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وإلى سان بطرسبرغ بحلول 8 أكتوبر 2021.

ويشكل هذا الإعلان إضافة مهمة لعمليات «طيران الإمارات»، التي تواصل بأمان توسيع واستعادة شبكة محطاتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية واستجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر.

ولا تزال دبي تتصدر قائمة الوجهات التي يقصدها السياح الروس، حيث توفر مزيجاً من الطقس الرائع شتاءً والفنادق ذات المستوى العالمي التي تناسب كافة الميزانيات، وفرص التسوق ومجموعة من عوامل الجذب الجديدة التي تشجع على تكرار الزيارات.

واعتباراً من 8 أكتوبر المقبل، ستشغل «طيران الإمارات» بين دبي وسان بطرسبرغ أربع رحلات في الأسبوع بطائرات البوينج 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وسوف تتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتباراً من 21 أكتوبر.

واعتباراً من يوم السبت 11 سبتمبر الجاري، ستبدأ طيران الإمارات تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة.

وسوف ترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 16 سبتمبر، وهناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر.