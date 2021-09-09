«غرفة دبي» تطلق مسابقة «رواد الأعمال الذكية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، أمس خلال حفلٍ افتراضي الدورة السادسة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتهدف المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية ومنظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة. وستركز فئات هذه الدورة من المسابقة على الاستدامة والفرص والتجارة، حيث يتطلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال إرسال طلبات التقديم للمسابقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي.

وخلال كلمته الترحيبية في الحفل الافتراضي، قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام «غرفة دبي»: «تعتبر مسابقة (دبي لرواد الأعمال الذكية) السنوية واحدة من أنجح البرامج والمبادرات التي أطلقتها (دبي للمشاريع الناشئة) والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءاً من استراتيجية حكومة دبي في التحول الذكي والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية».

وأضاف أن هذه المسابقة شهدت إقبالاً ونجاحاً ملحوظاً خلال الدورات السابقة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الخمس الماضية أكثر من 2.000 مشارك.