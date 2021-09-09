«كهرباء الشارقة» تتسلم شهادة الأيزو 9001

الشارقة (الاتحاد)

حصلت إدارة خدمة المشتركين و6 مكاتب تابعة لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة نظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO)، ضمن جهودها لتبني أفضل الممارسات، في إنجاز يعكس تطور العمل بإدارة خدمة المشتركين وكفاءة منظومة العمل بمكاتب خدمة المتعاملين، وتكليلاً لجهودها المبذولة في تطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني.

تسلم الشهادة سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بحضور مدير إدارة خدمة المشتركين ومديري المكاتب.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» حريصة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات في كافة المجالات، لتمكينها من تحقيق أهدافها وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين. وأكد أن التطوير المستمر لإدارة ومكاتب خدمة المشتركين وجودة الخدمات يعتبر أولوية في استراتيجية «الهيئة» التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات وتوفيرها للمتعاملين عبر قنوات متعددة.

وأشار في كلمته، خلال حفل تسليم الشهادة إلى أن «الهيئة» تعمل على تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعى لتقديم خدمات تفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن حصول إدارة خدمة المشتركين والمكاتب التابعة لها على شهادة جديدة في مجال «الآيزو»، تمكنها من توثيق الإجراءات وتعزيز كفاءات ومهارات الموظفين، ورفع مستوى رضا المتعاملين، ونشر مفاهيم الجودة والتميز.