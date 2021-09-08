«أبوظبي للصادرات» يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» الجهة المعنية بتمويل الصادرات والتابع لـ «صندوق أبوظبي للتنمية»، مذكرة تفاهم مع «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة» بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك لتعزيز صادرات الشركات والمصانع الوطنية في إمارة رأس الخيمة لتكون مساهماً فاعلاً في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وبما يتماشى مع الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والاستدامة والإنتاجية والابتكار.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل كل من سعيد الظاهري، مدير عام «مكتب أبوظبي للصادرات» بالإنابة، ومحمد حسن السبب، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة» بالوكالة.

وبموجب اتفاقية التفاهم، اتفق الجانبان على توحيد الجهود لتعزيز التنافسية العالمية للصادرات الإماراتية، سواء كانت سلعاً أو خدمات، فضلاً عن توفير السبل الضامنة لتشجيع الشركات على دخول أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتعزيز قدراتها على ضمان النمو المستدام.

وسيتعاون الطرفان في مجال فتح أسواق عالمية للشركات الإماراتية وتوفير تسهيلات ائتمانية للمستوردين والمشترين الخارجيين لشراء سلع وخدمات إماراتية، بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام «صندوق أبوظبي للتنمية» رئيس اللجنة التنفيذية لـ «مكتب أبوظبي للصادرات»: «تكمن أهمية مذكّرة التفاهم مع»غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة«في كونها خطوة متقدّمة على درب تعزيز أطر التكامل والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لدعم المساعي الوطنية الرامية إلى تقديم حلول فعالة لتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية ومساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتندرج الخطوة في إطار التزامنا الراسخ بعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة في تسخير الموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من ترسيخ مكانة الدولة الريادية ضمن قطاع الاستيراد والتصدير، وتعزيز حضورها على الخارطة التجارية العالمية، في إطار الرؤية التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة التي ستمثل حقبة جديد من التقدم والنماء».

من جانبه، صرّح سعيد حمد الظاهري، مدير عام «مكتب أبوظبي للصادرات» بالإنابة، بالقول: «نتطلع بثقة وتفاؤل حيال التعاون الجديد الذي سيكون له نتائج إيجابية ملموسة على المستويات كافة، مجددين التزامنا بتوفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية الموجهة للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الحكومي أو الخاص الراغبة في استيراد المنتجات والخدمات ذات منشأ إماراتي، لنكون من أبرز المساهمين في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها».

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد حسن السبب، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة» بالوكالة: «تمثل الاتفاقية الجديدة إضافة نوعية هامة لشراكاتنا الاستراتيجية، والتي نتطلّع من خلالها إلى تمكين قطاع الأعمال من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن خلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمشاركة في دفع مسار النمو التجاري والاقتصادي والاجتماعي. ونسعى قدماً إلى العمل مع «أدكس» لتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات وأحدث المعلومات، بالإضافة إلى إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار».