دبي تواصل ترسيخ مكانتها السياحية المتميزة اقليمياً ودولياً

دبي (الاتحاد) واصلت دبي ترسيخ مكانتها المتميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية مع ريادتها لجهود تسريع وتيرة تعافي القطاع على مستوى العالم، حيث كشفت الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن استقبال الإمارة لأكثر من 2.85 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري (منذ يناير وحتى يوليو 2021)، لتعزز بذلك الزخم المتسارع في هذا العام الاستثنائي الذي سيشهد انطلاق "إكسبو 2020 دبي" الشهر المقبل، واحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.



أولى الجهات

وتعتبر دبي من أولى الوجهات التي أعادت فتح أسواقها واستأنفت نشاطها الاقتصادي ومزاولة الأعمال في مختلف وجهاتها حتى الآن وفق معايير صارمة تلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة العالمية. وتعتبر دولة الإمارات من بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم للفرد، حيث يقارب عدد السكان الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح أكثر من 89 بالمئة، فيما تلقى حوالي 78 بالمئة جرعتين من اللقاح.

وساهم ارتفاع الطلب على تجارب الإقامة في فنادق المدينة، بالإضافة إلى فتح الحدود أمام الزوار القادمين من الأسواق العالمية في زيادة معدلات الإشغال في فنادق دبي، حيث بلغت حوالي 61 بالمئة وذلك للفترة منذ يناير حتى يوليو 2021، مما يعزز الثقة بالقطاع، ويؤكد قدرته على استقطاب الضيوف وتوفير تجارب مميزة لهم.

كما بلغت السعة الفندقية لقطاع الضيافة في دبي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري 129,318 غرفة موزعة على 718 منشأة فندقية، مع تحقيق إيرادات الغرف المتاحة ارتفاعا لتبلغ 225 درهما مقارنةً مع 194 درهما للفترة ذاتها من عام 2020. فيما بلغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة من يناير حتى يوليو 2021 إلى 16.34 مليون ليلة بزيادة كبيرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 10.74 مليون ليلة فندقية.

دبي تواصل ترسيخ مكانتها السياحية المتميزة اقليمياً ودولياً

نجاح وثقة

وتعليقاً على ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تأتي الإنجازات التي يحققها قطاع السياحة في دبي منسجمة مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مميزة، وكذلك لجعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل".

وأضاف كاظم : "تميزت دبي بقدرتها على التطور والتكيّف لتتمكن من لعب دور محوري يضمن لها الاحتفاظ بمكانة ريادية في قائمة وجهات السفر الأفضل والأكثر أماناً في العالم. وفي الوقت الذي نواصل فيه جهودنا الرامية إلى الارتقاء بالسياحة العالمية بدعم من الشركاء، فإن النمو الإيجابي الذي حققناه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما هو إلّا دليل على نجاح دبي في إدارة جائحة 'كوفيد-19'، وثقة المسافرين بالإجراءات الوقائية المتبعة طوال مراحل رحلتهم من لحظة دخولهم الإمارة حتى المغادرة".

وأوضح كاظم: "أطلقنا حملة شاملة ومبتكرة للتركيز على جمال دبي كمدينة سياحية جذابة بمختلف وجهاتها المتنوعة، في خطوة تشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا. وبهدف الترويج للعروض الاستثنائية التي تقدمها دبي، حرصنا على وضع منهج متكامل يقوم على التعاون مع مشاهير وشخصيات مؤثرة ممن نعتبرهم سفراء وأصدقاء لدبي لإنشاء محتوى جذاب وعصري يسرد حكاية دبي ونجاحاتها المتواصلة".