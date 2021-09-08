«الياه سات» تختار «سبيس إكس» لإطلاق قمرها الصناعي «الثريا 4-NGS»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، عن اختيارها صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» لإطلاق قمرها الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS»، والذي يوظف أحدث تقنيات نظم الاتصالات الفضائية لتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

ووقع اختيار «الياه سات» على صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» بفضل موثوقيته العالية وقدراته التقنية المتطورة، مما يؤكد التزام «الياه سات» المستمر بتحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء المتميز في جميع أعمالها.

وتعد «سبيس إكس» شركة رائدة في مجال تصنيع أنظمة إطلاق المركبات الفضائية، حيث أكملت «سبيس إكس» 128 مهمة إطلاق بنجاح.

ويؤدي إطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS» إلى تعزيز نمو خدمات ومنتجات «الياه سات» الحالية والجديدة، حيث تسهم التكنولوجيا الجديدة في ترسيخ مكانة الياه سات كشركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات الفضائية. وتخطط «الياه سات» لإطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS» خلال النصف الثاني من عام 2023، على أن يبدأ تشغيله عام 2024.

تقنيات اتصالات متطورة

ويعمل القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS» على تزويد العملاء بتقنيات اتصالات متطورة ومرونة تشغيلية كبيرة، إضافة إلى زيادة السعة الفضائية وتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتوفير الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي والعسكري والتجاري.

وتم تصميم القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS»، والذي يزيد وزنه على خمسة أطنان، لضمان فترة خدمة طويلة تتجاوز 15 عاماً. وتجري أعمال تصنيع «الثريا 4-NGS» لدى شركة «إيرباص» في أوروبا حالياً. كما تم تزويده بهوائي متطور يبلغ طوله 12 متراً لضمان تزويد عملاء «الياه سات» بخدمات اتصالات فائقة الجودة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وسيتم وضع القمر الصناعي على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، باستخدام نظام دفع كهربائي بالكامل يعزز كفاءة إطلاقه واستقراره في مداره مقارنة بالأقمار الصناعية التي تعتمد على الوقود الكيميائي.

الشريك المثالي

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «يسرّنا أن نبدأ استعداداتنا لإطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4–NGS» بالتعاون مع «سبيس إكس» والتي تعد الشريك المثالي نظراً لقدراتها في مجال عمليات الإطلاق من مواقع متعددة وإمكانياتها الممتازة. وتمثل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة لشركة الياه سات في إطار جهودنا المستمرة لتطوير بنيتنا التحتية وتجهيزها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات الفضائية استعداداً لمسيرة طويلة من النمو».

وأضاف الهاشمي: «كرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كقوة لا يستهان بها في صناعة الفضاء، مما أدى إلى تعزيز آفاق التعاون بين شركة الياه سات والشركات العالمية الرائدة في الصناعات الفضائية، بما في ذلك هذه الشراكة مع سبيس إكس. وتواصل الياه سات بناء شبكة شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الأقمار الصناعية لتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمية، وضمان تنفيذ خططنا الطموحة للنمو والتوسع، والاستمرار في توفير أعلى قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا ولدولة الإمارات».

أعلى مستويات الأداء

من جانبه، قال توم أوشينيرو، نائب الرئيس للمبيعات التجارية في شركة «سبيس إكس»: «تحرص الياه سات على ضمان إطلاق قمرها الصناعي المتطور وإدخاله إلى مداره بشكل موثوق وفق أعلى مستويات الأداء المتميز. ونحن فخورون بأن يقع اختيارها على «فالكون 9»، الذي يعدّ واحداً من أكثر الصواريخ المستخدمة في العالم لإطلاق المهمات الفضائية، ونتطلع إلى إكمال هذه المهمة بنجاح».

تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات. وتعد «الثريا» إحدى الشركات التابعة للياه سات وتشرف على أسطول أقمار «الثريا» الصناعية. وتتميز بتاريخ عريق يمتد لعشرين عاماً من الريادة في تقديم الخدمات المبتكرة في قطاع الاتصالات الفضائية العالمي. وتشكّل حجر الأساس لأعمال «الياه سات» في مجال الاتصالات الفضائية.