خريطة إكسبو 2020 دبي التفاعلية.. بوصلة الزائر

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشف إكسبو 2020 دبي على موقعة عن أحدث خريطة تفاعلية مفصلة وشاملة لموقع الحدث توضح مواقع جميع الأجنحة الخاصة بالدول وعددها 191 جناحاً وأجنحة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية وكذلك اجنحة الشركاء الرئيسيين، بالإضافة إلى مواقع المؤتمرات والخدمات والمرافق والمواصلات التي تتضمن مترو دبي وعربات اكسبو ومستكشف اكسبو وحافلات اكسبو ومهبط المروحيات والمواقف الخاصة بالسيارات .

وتوفر خريطة اكسبو التي ستشكل بوصلة الزوار خلال المعرض معلومات لمعرفة الفترة المتوقعة للوصول إلى الجناح التالي، والعثور على أقرب المطاعم، فضلا عن إرشادهم للعثور على وجهتهم في أنحاء الموقع.