7.2% عائدات جهاز أبوظبي للاستثمار



حسونة الطيب (أبوظبي) حقق جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على مدى 30 عاماً وحتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة 7.2% بالمقارنة مع 6.6% خلال 2019، حسب التقرير السنوي لـ«أديا». كما سجل «أديا» على مدى 20 عاماً وحتى نهاية العام الماضي، معدل عائد سنوي بنسبة 6% مقابل 4.8% بنهاية عام 2019.

وأرجع التقرير الصادر، اليوم، هذه الزيادة إلى قوة الأداء خلال العام الفائت، رغم جائحة «كوفيد - 19»، وتأكيد تركيز الجهاز على التوجهات طويلة الأجل.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار في مقدمة التقرير: «ركز (أديا)، إبان الجائحة على رسالته التي تنطوي على إدارة رأس المال إنابة عن حكومة أبوظبي. وللقيام بذلك، ترتب على الجهاز، العمل على صعد متعددة، للحفاظ على سلامة ورفاهية منسوبيه، ووضع خطط تضمن استمرارية عملياته. وعلى الصعيد الاستثماري، يعمل الجهاز بشفافية وخطط واضحة لتجاوز وضع لم يحدث من قبل».

وأكد سموه استغلال «أديا» الفرص خلال 2020 لتحديث بعض المسارات في محفظة استراتيجيتها طويلة الأجل، حيث حقق نمواً في استثمارات الملكية الخاصة والبنية التحتية.

وأضاف سموه: «مع بداية انتشار الفيروس، ركز الجهاز على عمليات استثمار منظمة، والاستفادة من التطورات في مجال الحوسبة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ومن بين الفوائد التي نجمت عن ذلك خلال 2020، إنشاء مجموعة استثمارية جديدة داخل إدارة التخطيط والاستراتيجية، المسؤولة عن تطبيق عمليات تعتمد على النظم والعلوم، بُغية تطوير وتطبيق الاستراتيجيات الاستثمارية».

وأضاف سموه: «وضع (أديا) في اعتباره ولسنوات عدة، التأثير المحتمل للتغير المناخي على محفظته، كما خصص الجهاز، رأسمال لعدد من الفرص للاستفادة من اقتصاد قادر على خفض الانبعاثات الكربونية. وظل (أديا)، عضواً فاعلاً في مجموعة عمل صندوق الكوكب الواحد للثروة السيادية».

مقر جهاز أبوظبي للاستثمار

وفي تقريره السنوي لعام 2020، قال جهاز أبوظبي للاستثمار، إن التكنولوجيا وتغير المناخ هما مجالان استثماريان رئيسيان لاستراتيجية ما بعد «كوفيد - 19»، فيما يعتزم توسيع استثماراته في الأسواق الخاصة بعد عام قياسي أبرم خلاله العديد من الصفقات خلال الوباء. كما زاد نطاق التخصيص المستهدف للأسهم الخاصة والبنية التحتية إلى 24 استثماراً، مقابل 18 استثماراً في عام 2019.

في حين مثلت الاستثمارات المباشرة والمشتركة 55% من إجمالي الأصول لعام 2020، ارتفاعاً من 45% لعام 2019.

وكشف التقرير عن رفع «أديا» للمستوى المستهدف للاستثمار في الملكية الخاصة من 2 إلى 8% من استثماراته في 2019 إلى مستوى من 5 إلى 10% في العام الماضي، فيما رفع المستوى المستهدف للاستثمار في البنية التحتية من 1 إلى 5% من استثماراته إلى مستوى من 2 إلى 7%. في المقابل، خفض الجهاز المستوى المستهدف للاستثمار في آسيا خلال العام الماضي، بما يتماشى والوزن النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يملك «أديا» حصصاً غير مباشرة في أصول طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 20 جيجاوات، ضمن مجالات رئيسة للجهاز في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات عقارية فرعية، مثل الدعم اللوجستي ومراكز البيانات.

وخلال العام الفائت، دمج «أديا» إدارتي الأوراق المالية الخارجية والداخلية، وأحدهما مكلف بالإشراف على أنشطة المديرين الخارجيين، والآخر مسؤول عن إدارة محافظ داخلية متعددة، كما شكل فريقاً، يعتزم ضم المزيد من الأشخاص إليه، مهمته تطبيق استراتيجيات استثمارية باستخدام منهج علمي كمي. أما في مجال الأوراق المالية، فطرحت إدارة صندوق المؤشرات محفظة خاصة بتغير المناخ في العام الماضي.