استضافت العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء اجتماعا لوزراء طاقة كل من مصر والأردن وسورية ولبنان، حيث اتفقوا على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.
وضم الاجتماع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول المصري طارق الملا، ووزير النفط السوري بسام طعمة، ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن زواتي القول للصحفيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال «خط الغاز العربي»، مشددة على أن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة.
وأشارت إلى أن اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.
وقال الوزير المصري إن مصر «تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، حرصا من مصر على التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره».
وتعهد الوزير السوري ببذل «كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية إلى لبنان، لما فيه خير ومصلحة بلداننا العربية».
وأعرب الوزير اللبناني عن شكره للدول الثلاثة، وأكد أن المبادرة «لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية».
ولفت إلى أن «هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن».