شركة مصرية ناشئة تحصل على استثمار 120 مليون دولار

القاهرة (رويترز) - قال مستثمرون اليوم الأربعاء إن ثلاثة صناديق للاستثمار المباشر ومجموعة من الممولين استثمروا 120 مليون دولار في شركة إقراض التمويل متناهي الصغر والمدفوعات المصرية إم.إن.تي-حالا.

وقال المستثمرون لرويترز إن إم.إن.تي-حالا لديها أربعة ملايين عميل في مصر وقدمت قروضا تتجاوز 1.7 مليار دولار.

وقال سفيان لحمر الشريك في ديفلوبمنت بارتنرز إنترناشونال بلندن إن الاستثمار تم الشهر الماضي. وشارك صندوق أفريكان ديفلوبمنت بارتنرز 3 التابع للشركة في الاستثمار.

تسهم تشريعات جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، في إفساح الطريق لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير أسلوب ممارسة المواطنين، ومعظمهم ليس لهم حسابات مصرفية، لأنشطتهم.

وقال الرئيس التنفيذي منير نخلة لرويترز في يونيو إن إم.إن.تي-حالا كانت أول شركة غير مصرفية خاصة في مصر تحصل على ترخيص من البنك المركزي لإنشاء محفظة رقمية، وهو تطبيق علي الهاتف المحمول يسمح لعملاء وبائعين ومقرضين ومقترضين بتحويل نقود وسداد فواتير وشراء سلع والحصول على قروض.

وقال ماتيو ستيفانيل الشريك في أبيس بارتنرز، وصندوقه أبيس جروث فاند2 من بين قادة هذا الاستثمار، "إنها شركة ذات إمكانات رقمية تعمل على تقديم خدمات رقمية لمن ليسوا لديهم حسابات مصرفية وتقديم خدمات مالية لهم".

وهذا العام أكلمت إم.إن.تي صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على حالا وتأسيس إم.إن.تي-حالا، حسبما قال نخلة الذي شارك في تأسيس الشركتين.

والمستثمرون الآخرون في إم.إن.تي-حالا بينهم لوراكس كابيتال بارتنرز التي مقرها القاهرة وألجبرا فنتشر وديسراب تك وإنديفور كاتاليست وإيجيبت فنتشرز وإم.إي.في.بي وومضة.

وقال ستيفانيل إن العدد الكبير من تعداد السكان من الشباب الشغوف بالتكنولوجيا الرقمية في مصر، فضلا عن تركيز الجهات التنظيمية على الدمج الرقمي والمالي، جعلها جاذبة للاستثمار.