أصول البنوك الإماراتية تنمو 0.8٪ إلى 3.23 تريليون درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.8% من 3.208.8 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 3.233.4 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو من العام نفسه. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من 1.908.6 تريليون درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1.915.1 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 نتيجة زيادة بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 2.3% في ودائع غير المقيمين. كما ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 3.5% في ودائع القطاع الحكومي على الرغم من انخفاض في ودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» وفي ودائع القطاع الخاص، وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.0% و0.2% و4.4% على التوالي. وانخفض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.8% من 659.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 653.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو من العام ذاته، فيما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% من 1488.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1477.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو. وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1% من 1772.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1775.0 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021.

