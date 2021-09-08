أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.8% من 3.208.8 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 3.233.4 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو من العام نفسه. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من 1.908.6 تريليون درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1.915.1 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 نتيجة زيادة بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 2.3% في ودائع غير المقيمين. كما ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 3.5% في ودائع القطاع الحكومي على الرغم من انخفاض في ودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» وفي ودائع القطاع الخاص، وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.0% و0.2% و4.4% على التوالي. وانخفض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.8% من 659.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 653.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو من العام ذاته، فيما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% من 1488.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1477.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو. وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1% من 1772.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1775.0 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021.
أصول البنوك الإماراتية تنمو 0.8٪ إلى 3.23 تريليون درهم
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.8% من 3.208.8 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 3.233.4 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو من العام نفسه. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من 1.908.6 تريليون درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1.915.1 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 نتيجة زيادة بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 2.3% في ودائع غير المقيمين. كما ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 3.5% في ودائع القطاع الحكومي على الرغم من انخفاض في ودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» وفي ودائع القطاع الخاص، وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.0% و0.2% و4.4% على التوالي. وانخفض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.8% من 659.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 653.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو من العام ذاته، فيما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% من 1488.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1477.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو. وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1% من 1772.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 1775.0 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021.