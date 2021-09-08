«غازتك» ومؤتمر «مهندسي البترول» ينطلقان في دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت الجهات المنظّمة لكلّ من غازتك، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، اليوم عن انطلاق فعاليّاتهما معاً في مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و23 سبتمبر 2021.

وتوفر الفعاليتان الفرصة الأولى من نوعها لاجتماع متخصّصي القطاع في مجالات سلسلة القيمة العالمية للطاقة شخصياً للتواصل وتوطيد العلاقات والحوار مع النظراء، والتعاون حول السبل الأمثل للحفاظ على استمراريّة العمل والحفاظ على المكانة التنافسيّة بعد أزمة كوفيد-19.

وقالت ميشيل بويد، كبيرة مسؤولي الفعاليات العالمية لدى جمعية مهندسي البترول، الجهة المنظمة للمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول: «يتيح الموقع المشترك لانعقاد غازتك والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول الفرصة أمام الزوّار لحضور الفعاليّتين دون الحاجة إلى التسجيل مرّتين. وسيكفل تزويد الشركات العارضة بأقصى قدر من اهتمام الجمهور من المتخصصين في قطاع الطاقة، بمن فيهم كبار صنّاع القرار من جميع مجالات القطاع وفروعه».

من جهته، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة لمعرض ومؤتمر غازتك: «انطلاقاً من العلاقة الطويلة والناجحة بين غازتك وجمعية مهندسي البترول، يسرّنا تزامن انعقاد الفعاليّتين في مركز دبي التجاري العالمي. وستتيح هذه الخطوة مزيداً من فرص الاجتماع المباشر وجهاً لوجه أمام متخصّصي القطاع، لبناء علاقات تجارية طويلة الأمد من شأنها النهوض بمستوى قطاع الطاقة بعد كوفيد-19».

ويغطي برنامج المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول الممارسات الحالية والتقنيات الناشئة في مختلف مراحل عمليات استخراج النفط والغاز وإنتاجهما. ويوفر مؤتمر الفعالية فرصاً لإثراء معارف الجهات المعنية وتعزيز سبل التعاون فيما بينها من خلال اجتماعات استراتيجية وجلسات فنية وندوات، بينما يستعرض المعرض المتزامن أحدث تقنيات القطاع من جميع أنحاء العالم.

ومنذ نسخته الأولى قبل 97 عاماً، أصبح المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول فعاليةً دوليةً هامةً من خلال استقطابه لأبرز الخبراء العالميين في قطاع عمليات التنقيب والإنتاج، بهدف تسليط الضوء على إمكانيات القطاع عالمياً. واستضافت فلورنسا فعاليات المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول عام 2008، قبل أن ينتقل إلى أمستردام عام 2014، ليعود مجدداً إلى الشرق الأوسط في هذا العام ضمن إمارة دبي.

كما يستقطب برنامج معرض ومؤتمر غازتك الاستراتيجي متحدثين من مختلف مستويات سلسلة القيمة للطاقة، من وزراء الطاقة وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع. ويحتوي البرنامج على أربعة أشكال للمناقشات من بينها 15 اجتماعاً تخصّصياً لشخصيات وزارية ورواد أعمال على مستوى العالم؛ وخمسة حوارات لكبار المدراء التنفيذيين وأصحاب المناصب العليا، وثلاث جلسات حيّة عن غازتك، و11 جلسة أفكار ورؤى استراتيجية تغطي سلسلة قيمة الطاقة بأكملها. ويبرز من بين أهم موضوعات النقاش كل من إدارة عمليات إزالة الكربون ومعالجة الانبعاثات، والتمويل والاستثمار في المشاريع، وكيفية تكييف نماذج الأعمال في ديناميكيات العرض والطلب على الغاز الطبيعي المُسال في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19، والدور الرئيسي المحتمل للهيدروجين في قطاع الطاقة المستقبلي.

ويغطي مؤتمر غازتك الفنّي أحدث الدراسات ونتائجها الأصلية في القطاع، إلى جانب أهم الإنجازات التقنية، والتطبيقات الجديدة، والدروس القيّمة المُستفادة من المبتكرين والمهندسين الفنيين في قطاعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال. كما ستشمل الموضوعات مجالات متنوعةً من بينها الشحن، والغاز الطبيعي المُسال على نطاق صغير؛ والتموين البحري للسفن بالوقود؛ والهيدروجين؛ ومعالجة الغاز؛ والذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وعلى مدى 49 عاماً، كان معرض ومؤتمر غازتك مركز الحوارات والمناقشات المعنية بالغاز والهيدروجين والطاقة والغاز الطبيعي المُسال. وستتألق نسخته هذا العام بحضور أكثر من 15 ألف شخص من بينهم كبار صنّاع القرار وقادة الفكر في قطاع الطاقة، وأكثر من 250 شركة عارضة سترسم ملامح مستقبل القطاع العالمي للغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة طيلة عقود قادمة.