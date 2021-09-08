«مايكروسوفت» تعلن عن موعد طرح «ويندوز 11» للمستخدمين

دبي (الاتحاد) حددت شركة مايكروسوفت موعد طرح نظام التشغيل الجديد Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام ''Windows 10'' وكذلك الأجهزة التي تأتي محملة مسبقًا بنسخة Windows 11.

وقالت الشركة في بيان إن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز 11 ستكون متاحة في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت: يؤكد أحدث إصدار من ''Windows'' أهمية الكمبيوتر الشخصي، حيث يستمر في لعب دور مركزي للمستخدمين على مستوى كل من البيئات الخاصة والمهنية. كما يوفر التصميم الجديد لنظام التشغيل Windows 11، إحساسا بالرفاهية والارتياح مدعوم بتحديث ممتع من الناحية الجمالية نظراً للميزات المتطورة في نظام سير العمل والتواصل.

ومن أبرز المميزات الجديدة التي يقدمها الإصدار الجديد للمستخدمين، سوف تستند قائمة المهام «ابدأ أو Start» في حُلتها الجديدة على قدرات وإمكانات حزمة Microsoft 365 القائمة على الحوسبة السحابية لتوفير ميزة عرض الملفات المفتوحة وآخر مستجداتها، بغض النظر عن الجهاز الذي عرضت عليه مُسبقاً، ما يتيح تجربة سلسة تسهل آلية سير العمل.

فضلا عن ذلك، تم دمج الدردشة المتاحة في منصة ''Microsoft Teams'' ضمن شريط المهام، ما يوفر طرقا أسرع للاتصال. في حين تم تجديد متجر مايكروسوفت لكي يسمح لمزيد من المطورين وبائعي البرامج المستقلين بطرح تطبيقاتهم في السوق، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الأصلية التي يمكن تحميلها مباشرة من الجهاز وتطبيقات الويب عبر استخدام أدوات جديدة تسهل من طريقة تصاميم التطبيقات وتجاربها.

وقال محمد عارف رئيس مجموعة أعمال شؤون الأمان وأماكن العمل الحديثة لدى مايكروسوفت الإمارات: «يأتي إطلاق أحدث إصدار من Windows 11 ليواكب التحول الرقمي الذي طال جميع مناحي حياتنا، وقد صمم هذا الإصدار ليكون الأكثر شمولية مقارنة ببقية سلاسل أنظمة Windows، حيث انه يلبي احتياجات جميع المستخدمين، ويتضمن ميزات وتحسينات جديدة لخاصية إمكانية الوصول الرقمي لأصحاب الهمم. كما يتوافق هذا الإصدار مع التغيرات الطارئة على طبيعة بيئة العمل التي تتطلب مزاولة الأعمال من أي مكان».