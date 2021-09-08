أسهم أوروبا تهبط 1% بفعل مخاوف النمو

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ أثرت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي على المعنويات، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص التحفيز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش، وفي طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد خسائر تكبدها خلال الليل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت والأسهم الآسيوية.

وهبط سهم شركة الاستثمار السويدية إي.كيو.تي 5.9 بالمئة بعد صفقة أسهم، وانخفض سهم ستيلانتيس 2.5 بالمئة بعد أن قالت دونجفينج موتور هونج كونج إنها باعت أسهما في شركة صناعة السيارات مقابل نحو 600 مليون يورو (710 ملايين دولار).

وتراجع سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 1.4 بالمئة بعد أن وافقت على شراء شركة المستحضرات الدوائية الحيوية الأميركية كادمون هولدنجز في صفقة قيمتها 1.9 مليار دولار.

وصعد سهم سميثز جروب البريطانية للتكنولوجيا الصناعية 3.8 بالمئة بعد أن وافقت على بيع وحدتها الطبية لشركة آي.سي.يو ميديكال التي مقرها الولايات المتحدة مقابل 2.4 مليار دولار.