العملة الأميركية ترتفع و«بتكوين» تهبط إلى 46400 دولار

طوكيو (رويترز) - صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية وتراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.05 بالمئة إلى 92.580 بعدما لامس 92.590 في وقت سابق من الجلسة الذي بلغه آخر مرة في الأول من سبتمبر.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر. وارتفع الدولار 0.08 بالمئة إلى 110.385 ين بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 1.385 بالمئة أمس الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو، مسجلا ارتفاعا بمقدار ست نقاط أساسية تقريبا مقارنة بإغلاق الجمعة. وكان الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لبقية العملات نزل الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.73825 دولار أميركي اليوم الأربعاء مواصلا تراجع الجلسة السابقة التي انخفض خلالها 0.7 بالمئة.

واستقر الدولار الكندي عند 1.2641 دولار أميركي بعدما انخفض بنحو 0.9 بالمئة في الجلسة المسائية.

ونزلت العملة الرقمية بتكوين واحدا بالمئة إلى نحو 46400 دولار بعدما انخفضت إلى 42900.01 دولار أمس الثلاثاء. وكانت لامست أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة عند 52956.47 دولار.