«الظبي كابيتال» تطلق «صندوق الظبي كابيتال مينا»

أبوظبي (الاتحاد أطلقت شركة الظبي كابيتال المحدودة- وهي شركة إدارة استثمارات مالية مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أول صندوق أسهم استثماري لها تحت اسم «صندوق الظبي كابيتال مينا» لغرض الاستثمار في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برأسمال ابتدائي للصندوق يبلغ 100 مليون دولار.

ويُدار الصندوق الجديد المرخص في جزر كايمان على نحو نشط ويتّبع منهجية استثمارية مميزة في اختيار وتقييم أسهم الشركات التي سيتم شراؤها في الأسواق المختارة، بحيث تكون سيولة تداولها عالية، والعائد الاستثماري فيها على المدى الطويل مجدية.

وصرّح أحمد علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ «الظبي كابيتال المحدودة»: «نؤمن أنه بإطلاقنا هذا الصندوق فإننا نطرح منتجاً متميزاً من نوعه في السوق يمنح المستثمرين فرصة للاستثمار في أسهم شركات تمت دراسة بياناتها المالية بعناية، وبناء عليه تتداول أسهمها بأقلّ من قيمتها العادلة المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار نموها المستقبلي، في العديد من القطاعات ومدرجة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «لقد قام فريق إدارة الأصول في»الظبي كابيتال المحدودة«في إدارة استثمارات الأسهم في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح كبير لمدة تتجاوز 10 سنوات، ويسعدنا أن نوفر للمستثمرين المحترفين ذوي الخبرة والمؤهلين، سواء من الأفراد أو الشركات، الاستثمار في هذا الصندوق الذي نسعى فيه لتحقيق نمو في العائد الاستثماري على المدى الطويل.»

ويسعى الفريق الاستثماري في الظبي كابيتال المحدودة لتحديد فرص استكشاف شركات تتوفر فيها أساسيات مالية جذابة ومستدامة، مثل نموّ إيراداتها ودخلها التشغيلي تاريخياً وعلى المدى الطويل، وتكون ميزانيتها العمومية قوية، ولديها مستويات دين منخفضة، وعائدات مرتفعة أو متزايدة على رأس المال المستثمر.

وتشكل هذه الشركات بصورة عامة كيانات رائدة في المجالات والقطاعات التي تعمل بها، وذات مزايا تنافسية عالية ومتطورة، وتتماشى مع ثقافات الشركات العالمية القوية والقابلة للتكيّف مع التغيرات الاقتصادية عبر السنين، مستفيدةً من قوة الدفع الاقتصادي الإقليمي والدولي على المدى البعيد.