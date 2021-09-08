«هب71» تطلق مركز التميّز أمام المبتكرين من حول العالم



أبوظبي (الاتحاد) أطلقت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مركز التميز الذي يهدف إلى تقديم برامج ذات مستوى عالمي للمؤسسين والشركات الناشئة في مراحلها كافة، لتسهيل الوصول إلى السوق وتوظيف المواهب وجمع رؤوس الأموال.

وسيقيم مركز التميز فعاليات سنوية ويتيح التواصل بين الشركات الناشئة في «هب 71» وشركائها من المؤسسات والحكومات لتوفير فرص تجارية مفيدة لكافة الأطراف.وافتتحت «هب 71» مركز التميز في أول فعالية له تركز على التكنولوجيا الصحية، وشملت عروضاً تقديمية للشركات الناشئة. وانطلقت فعالية «التركيز على المؤسسين» في موسمها الجديد حيث جمعت قادة مؤسسات رعاية صحية بارزة من بينهم الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة أسماء المناعي، مدير جودة الرعاية الصحية، دائرة الصحة - أبوظبي، وخالد محمد العمادي، المدير الأول للمعلوماتية والتكامل في مبادلة للرعاية الصحية، وشكيب تشودري، مسؤول الابتكار الرقمي في كليفلاند كلينك أبوظبي، ومجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية UEMedical، ومايكل شلبر، الرئيس التنفيذي لـ«هيلث كير إكس أو»، أول شركة تكنولوجيا صحية ناشئة ألمانية تركز على التحول الرقمي لطب الأورام وتعقد شراكة مع «هب 71» في إطار برنامج تعزيز القيمة. وأتاحت الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في «هب 71» لرواد الأعمال التواصل مباشرةً مع أبرز مؤسسات الرعاية الصحية العالمية في أبوظبي وتقديم حلول الرعاية الصحية الرقمية التي تعدّها وتسعى لتطبيقها في الإمارة.

وفتحت «هب 71» أبوابها لأول مرة من خلال مركز التميز للشركات الناشئة غير الحاصلة على حوافز والمستثمرين والمؤسسات والحكومات، للاستفادة من القيمة التي توفرها منظومة التكنولوجيا العالمية.

وتهدف المبادرة إلى التعاون مع شركات عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا عالية الجودة من خلال دعم الجهات الرئيسية المنخرطة في منظومة الابتكار وذلك عبر سلسلة فعاليات أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية.

ويستقبل المركز المؤسسات التي تسعى للتواصل مع المواهب في مجال ريادة الأعمال، وسيرسّخ التعاون مع المؤسسات التي تتشارك هدف تعزيز الابتكار وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز تكنولوجي عالمي رائد.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «هب 71»: «نفتخر بالتأثير الذي تحدثه «هب 71» لا سيما وأننا نشهد التحول في قطاع التكنولوجيا في أبوظبي. إنّ مجتمعنا الحيوي والمتنوع الذي يضمّ مبتكرين مميزين يشارك في مناقشات لإبرام اتفاقيات مع شركائنا. وتعتبر الشركات الناشئة أساسية للحفاظ على اقتصاد عالي الإنتاجية. فمن خلال توفير البنية التحتية الداعمة والاستثمار والشركاء، نجعل من إمارة أبوظبي بيئة مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجذب العملاء والاستفادة من الفرص ذات التأثير الحقيقي».ويتيح مركز التميز لأبوظبي ومنظومتها المتنامية الاستفادة من القيمة التي توفرها «هب 71»، حيث يستضيف فعاليات منتظمة بما في ذلك فعالية «التركيز على المؤسسين» التي تُعقد كل ثلاثاء وتجمع المؤسسين والأصوات المؤثرة في نقاشات مفتوحة حول مواضيع مختلفة، و«لقاءات شركات رأس المال المخاطر» الشهرية التي تهدف إلى ربط المستثمرين بالشركات الناشئة عالية النمو، وفعالية «نساء هب 71» التي تعزز ريادة الأعمال النسائية وتدعم المرأة في مجال التكنولوجيا. وتتوقع «هب 71» أن يشكّل مركز التميز منصة لتعزيز الروابط بين أعضاء منظومة الابتكار الأوسع في أبوظبي مما يعزز من فرص النمو العالمي للشركات الناشئة في الإمارة.

وقالت جيدا عيتاني، مديرة العمليات في «هب 71»: «سيكون لدى رواد الأعمال الموهوبين، والشركات متعددة الجنسيات، والهيئات الحكومية، والمستثمرين النافذين منصة لتسهيل عقد الصفقات والتواصل مع الشركات الناشئة حول العالم التي تتوق لدخول سوق التكنولوجيا المزدهر في أبوظبي».