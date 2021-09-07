الاتحاد للطيران تحلّق بأبطال الألعاب البارالمبية إلى أرض الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت الاتحاد للطيران أبطال منتخب الإمارات من العاصمة اليابانية في أعقاب إنجازاتهم في بارالمبية طوكيو 2020. وكسب المنتخب الوطني ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من خلال منافساتهم في ألعاب القوى، الرماية، رفعات القوة والدراجات.

وغادرت رحلة الاتحاد EY 0871 من مطار ناريتا من طوكيو يوم الأحد 5 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها أبطال الدولة وأعضاء اللجنة من مدربين وإدرايين إلى جانب الطواقم الطبية والإعلامية. وفي أجواء احتفالية، استقبل طاقم الاتحاد للضيافة الجوية، الأبطال بحفل مصغر على متن الرحلة مع تبادل التهاني بهذا الإنجاز المشرف.

وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، كان في استقبال الأبطال محمد فاضل الهاملي، رئيس إدراة لجنة الإمارات للالعاب البارالمبية، وأعضاء من اللجنة الوطنية للرياضة، وممثلين من الاتحاد للطيران.

ومن جهتها صرحت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات لدى الاتحاد للطيران: «بصفتنا الناقل الوطني لدولة الامارات، نفخر باستضافة أبطال منتخب الإمارات البارالمبي على متن رحلاتنا. وعلى مدار الأعوام، حلقت الاتحاد بأبطال من مختلف الرياضات للمشاركة في ألعاب عالمية، ونفخر بحصولنا على شرف هذه الفرصة من جديد، وبصفتنا الناقل الرسمي لمنتخب الإمارت البارالمبي، نرسل أحرَّ التهاني لأبطالنا بمناسبة فوزهم».