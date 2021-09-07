«سلال» توقع اتفاقية لتوريد المنتجات المحلية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة سلال توقيع اتفاقية توريد واسعة النطاق مع شركة بركات للخضار والفواكه «بركات» المتخصصة في إنتاج وتوريد مجموعة من المنتجات الطازجة، لتزويدها بإمدادات كافية من الفواكه والخضار الطازجة المزروعة محلياً في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير أصناف غذائية محلية وذات جودة عالية لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة المنتجات وشبكة التوزيع واسعة النطاق التي تمتلكها شركة «بركات».

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: تحرص شركة سلال وبالتعاون مع شركائها على توفير مجموعة واسعة من المنتجات المزروعة محلياً، بأسعار تنافسية وجودة عالية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المشترك من جانب الطرفين لدعم المنتجات الزراعية المحلية والمزارعين في إمارة أبوظبي، كما تؤكد قدرتنا كشركة رائدة على توريد المنتجات الطازجة المزروعة محلياً.. وكخطوة أولى نحو تعميق التعاون الاستراتيجي مع شركة بركات، ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف سلال الرامية إلى الاستثمار في التكنولوجيا لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية الطازجة، ودعم جهود «القابضة - ADQ» في مجال تعزيز سلسلة الإمداد الغذائي المحلي.

بدوره، قال كينيث دي كوستا، المدير العام لشركة بركات: تتماشى هذه الاتفاقية مع فلسفتنا بأن نوفر «أفضل المنتجات الطازجة»، كما تمكننا من الاستفادة من شبكة التوزيع واسعة النطاق التي نمتلكها لدعم المنتج الوطني وتعزيزه في السوق المحلي، بما يتوافق مع التزامنا بتحقيق متطلبات الاستدامة.. ونحن في شركة بركات فخورون بكوننا شركة محلية، ونعتز بالمرونة التي يظهرها المزارعون في دولة الإمارات من خلال سعيهم المتواصل لتحسين عملية الحصول على الغذاء من خلال تبني أفضل التكنولوجيا الزراعية. وتعكس هذه الاتفاقية جهود شركة سلال لتمكين المزارعين المحليين في إمارة أبوظبي من زيادة مبيعات منتجاتهم الطازجة عبر توسيع قاعدة المستهلكين لتشمل مختلف أنحاء الدولة، كما تسهم في تطوير سلسلة إمداد محلية مستدامة توفر منتجات غذائية طازجة من المزارع إلى مائدتكم، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خارج الدولة، لا سيما تلك التي يمكن الحصول عليها محلياً.