مصر تخطط للمزيد من السندات الخضراء

القاهرة (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الثلاثاء إن مصر تعتزم زيادة عدد وتكرارية إصداراتها من السندات الخضراء بعد نجاح بيع سندات بقيمة 750 مليون دولار قبل عام.

وأصبحت الحكومة المصرية أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبيع مثل هذه السندات عندما أصدرت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020. وقدمت العملية للمستثمرين عائدا 5.25 بالمئة.

وقال كجوك في مؤتمر جلوبال كابيتال لأسواق رأس المال المستدامة إنه من حيث المبدأ، فإن من الأولويات الرئيسية للبلاد الاستمرار في السير في هذا الاتجاه بإصدار المزيد من السندات الخضراء. وقال إن هذا ليس على الصعيد الحكومي فحسب، إذ إنه من الأهداف الرئيسية للبلاد بطرقها هذه السوق خلق معيار للقطاع الخاص. وتم تخصيص عوائد بيع 2020 لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعبّر كجوك عن سعادة كبيرة لرؤية إقبال من البنوك ومحاولة مؤسسات مالية وشركات خاصة طرق هذه السوق من مصر.