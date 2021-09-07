هل تطلق «آبل» هواتف آيفون جديدة؟

كاليفورنيا (رويترز) - قالت شركة آبل اليوم الثلاثاء إنها ستنظم فعالية خاصة في 14 سبتمبر، يعتقد معظم المراقبين بالقطاع أنها ستكون للكشف عن مجموعة جديدة من هواتفها الرائدة آيفون.

تعتاد آبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر تقريبا. ومن غير المتوقع أن يُدخل عملاق التكنولوجيا، الذي أطلق العام الماضي هاتف آيفون بتصميم جديد بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ يشير معظم المحللين إلى تحديثات فنية صغيرة لمعالج الهاتف ونظام الكاميرا.

وكتب ساميك شاترجي المحلل لدى جي.بي مورجان في مذكرة «بلغت معدلات التحديثات ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود لنشاط كبير في 2022»، مضيفا أنه لا يزال يتوقع عاما قياسيا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر آيفون إس.إي.

ويشير تقرير لبلومبرج إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من آبل بخلاف الدعوة التي أرسلت لوسائل إعلام.

وبعد اشتهارها بإطلاق هواتفها المثيرة وسط المئات من الصحفيين بمنشأتها المترامية الأطراف في كوبرتينو بكاليفورنيا، تحولت آبل إلى بث الفعاليات عبر الإنترنت منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.